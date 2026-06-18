CNTE y Segob reanudan diálogo

Antes de entrar a otra mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó que tengan algún financiamiento para sus movilizaciones.

"No nos está financiando alguien, están delirando si piensan que nos están financiando", dijo Isael González, líder magisterial de Chiapas. Negó que la Coordinadora haya tenido alguna "alianza electoral" con Morena. "Si el gobierno quiso utilizar a la CNTE, es otra cosa".

Además, las secciones de la CNTE exigieron la renuncia de funcionarios del gobierno capitalino o del gobierno federal, tras las agresiones recibidas contra la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de Chiapas.