¿Coincidencia inquietante? La película que anunció la muerte de un papa León XIV años antes de su elección

Una película de terror mexicana dejó hace años una escena que hoy resulta difícil pasar por alto. Un nombre en un noticiero, una hospitalización y un desenlace oscuro vuelven a llamar la atención mientras el mundo sigue pendiente de la salud del papa León XIV.

Se trata de El habitante, dirigida por Guillermo Amoedo y presentada en 2017, cuando Francisco encabezaba la Iglesia católica y todavía faltaban casi ocho años para que Robert Francis Prevost fuera elegido pontífice.

La coincidencia está en una televisión que aparece dentro de la historia: el noticiero ficticio anuncia la muerte de un papa llamado León XIV, exactamente el nombre que Prevost adoptó al llegar al Vaticano en mayo de 2025.

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¿Qué ocurre con el papa en la película?

La trama sigue a tres hermanas que entran a robar a la casa de un senador mexicano y encuentran en el sótano a una joven en circunstancias aterradoras. Dentro de ese universo de posesiones y secretos aparece la noticia sobre el fallecimiento del pontífice.

De acuerdo con las descripciones publicadas de la escena, el papa ficticio muere por septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, después de permanecer una semana hospitalizado.

El detalle del nombre ya había generado curiosidad tras la elección de Prevost. Sin embargo, el reciente anuncio sobre su salud agrega otro elemento a esa coincidencia cinematográfica: una hospitalización real y una recuperación prevista de aproximadamente una semana.

La referencia de la película corresponde a un fallecimiento después de una estancia hospitalaria; las descripciones consultadas no establecen que ocurra durante una operación.

¿Qué pasó con León XIV este martes?

El domingo 11 de octubre, al finalizar el Ángelus, León XIV anunció que los médicos habían detectado un nódulo localizado en uno de sus pulmones y que seguiría su recomendación de someterse a una intervención para retirarlo.

La Santa Sede informó después que su ingreso al Hospital Gemelli de Roma estaba previsto para el martes 13 de octubre y que permanecería hospitalizado aproximadamente una semana.

Este martes, el Vaticano comunicó que la operación concluyó con éxito, conforme a lo previsto. El pontífice, de 71 años, continuará bajo atención médica durante su recuperación.

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Una escena que ahora se mira con otros ojos

La película reunió desde 2017 dos elementos que hoy encuentran un eco en la actualidad: el nombre León XIV y una hospitalización del pontífice. El desenlace pertenece a la ficción, pero el anuncio médico real basta para que aquella breve escena adquiera otra dimensión.

Así, mientras los reportes sobre la intervención ofrecen noticias favorables, El habitante vuelve a despertar curiosidad por una elección de guion que, años después, tiene una resonancia inesperada.

Una coincidencia que probablemente habría pasado inadvertida si Prevost hubiera elegido otro nombre.