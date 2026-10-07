¿Coincidencia? Los brotes y alertas sanitarias que parecen repetirse cada seis años

Algunas fechas pasan inadvertidas hasta que alguien las coloca una junto a otra. Entonces, lo que parecía una serie de acontecimientos aislados adquiere una apariencia distinta: intervalos parecidos, enfermedades que acapararon titulares y una pregunta que invita a mirar dos veces el calendario.

En los últimos 35 años, una selección de brotes y alertas sanitarias muestra separaciones de aproximadamente seis años. Desde el cólera en América Latina hasta los recientes reportes sobre una posible infección de peste en Rusia, la secuencia tiene suficientes coincidencias para despertar curiosidad.

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Este tipo de coincidencias alimenta las interpretaciones de los teóricos de la conspiración, quienes suelen señalar patrones y posibles conexiones ocultas entre acontecimientos separados. Pero ¿qué fechas componen este recorrido?

De 1991 a 2009: tres intervalos de seis años

1991: cólera en América Latina. La epidemia comenzó en Perú en enero y se extendió a otros países, incluido México. Una enfermedad conocida desde mucho antes volvió a convertirse en una preocupación regional.

1997: gripe aviar en Hong Kong. Seis años después, se documentaron las primeras infecciones humanas conocidas por influenza A(H5N1). El brote registró 18 casos y seis fallecimientos, colocando bajo atención a un virus asociado con las aves.

2003: SARS. Otros seis años separan aquel episodio del año en que el síndrome respiratorio agudo severo alcanzó notoriedad internacional. Sus primeros casos se habían detectado en China desde noviembre de 2002.

2009: influenza A(H1N1). La siguiente fecha mantiene el intervalo. La OMS declaró la pandemia en junio de 2009; en México, la emergencia quedó vinculada con suspensión de actividades, cubrebocas y cambios repentinos en la vida cotidiana.

Ébola, COVID-19 y los reportes desde Rusia

2014: Ébola en África occidental. Aquí la separación fue de cinco años. El brote llevó a la OMS a declarar una emergencia internacional en agosto y se convirtió en el mayor y más complejo registrado desde que el virus fue descubierto en 1976.

2020: COVID-19. Seis años después llegó la pandemia que transformó la vida de millones de personas. Aunque los primeros casos se detectaron en diciembre de 2019, la OMS caracterizó la situación como pandemia el 11 de marzo de 2020.

2026: posible caso de peste en Rusia. La muerte de una trabajadora de un instituto de investigación en Siberia motivó cuarentenas e investigaciones. Hasta el 6 de octubre, Rusia había informado a la OMS que no había casos de peste en Irkutsk, mientras la causa del fallecimiento seguía bajo investigación.

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¿Un patrón o una coincidencia?

La secuencia reúne intervalos de seis, seis, seis, cinco, seis y seis años. Sin embargo, combina epidemias, pandemias y una alerta bajo investigación; tampoco incluye todos los brotes ocurridos durante ese periodo.

Además, tanto el cólera como la peste son enfermedades bacterianas, por lo que hablar de “un nuevo virus cada seis años” sería impreciso.

Las fechas ofrecen material para el misterio y las lecturas conspirativas. Por sí solas, no prueban una conexión oculta, aunque puestas en fila dejan una pregunta difícil de evitar: ¿coincidencia?