Comaleras Bienestar': El nuevo programa de Claudia Sheinbaum que dota de molinos y comales a mujeres rurales

Con este esquema se planea que para el 2028 cerca de un millón de productoras sean beneficiadas con este programa lanzado por la presidenta de México.

Con la finalidad de que los granos de maíz sean convertidos en tortillas hechas a mano y subproductos por manos de mujeres mexicanas, la iniciativa federal de infraestructura en zonas rurales da arranque.

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¿Cuántas personas serán las beneficiadas en esta primera fase?

Cerca de 200 mil mujeres productoras de maíz son las inscritas; se planea que para el 2028 sean un poco más de un millón de personas las beneficiadas.

Objetivos del programa

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, destacó que este programa busca dotar, dignificar y potenciar el rol histórico de las mujeres dedicadas al campo.

Por ello, se brindará un módulo técnico completo que les permita operar un negocio local bajo estrictas condiciones de sanidad y seguridad tanto para ellas como para los consumidores. A continuación te damos a conocer el paquete productivo y los elementos que incluye:

Procesamiento y cocción: Molino para nixtamal, olla nixtamalizadora y comal redondo con base y quemador.

Molino para nixtamal, olla nixtamalizadora y comal redondo con base y quemador. Herramientas de trabajo: Mesa de trabajo, prensa metálica para tortillas y pala de madera.

Mesa de trabajo, prensa metálica para tortillas y pala de madera. Suministros y medición: Tanque de gas, llave para gas, báscula y costales de maíz azul de 250 kg.

Tanque de gas, llave para gas, báscula y costales de maíz azul de 250 kg. Seguridad e higiene: Extintor, botiquín de primeros auxilios, delantal blanco y cofia.

Extintor, botiquín de primeros auxilios, delantal blanco y cofia. Identificación comercial: Toldo de protección y lona oficial de identificación del programa.

María Luisa mencionó que, en coordinación con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), se instalarán 100 tortillerías Bienestar, además de la apertura de una fábrica de tostadas y totopos elaborados a base de maíz nativo nixtamalizado.

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¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto?

Shienaum subrayó que se busca romper con la dinámica de vender el grano de maíz en bruto, pues desfavorece a los pequeños agricultores.

"En vez de que solo se venda el grano, vamos a garantizar que esas comunidades organizadas, y principalmente con las mujeres, puedan tener valor agregado de su producto. "Se garantiza el autoconsumo, la mejora de la milpa y la producción adicional", mencionó la presidenta Sheinbaum.

A su vez, destacó un avance significativo en la soberanía alimentaria del país, adelantando que se prevé una cosecha a nivel nacional de 25 millones de toneladas de maíz.

¿Existe cronograma para el 2028? ¿Cómo será la expansión?

Flavio Aragon Cuevas, coordinador nacional del plan, planeó una hoja de ruta del escalamiento del programa, el mismo que se encuentra en la primera fase:

Fase actual (2026): Operación focalizada en las regiones del sur-sureste del territorio nacional y en el municipio de Atenco, Estado de México. Al corte del mes de mayo, se han concretado más de 10 mil reuniones de trabajo en 4 mil 566 localidades del país. Fase media (2027): Incorporación formal de los estados de la región centro del país y cobertura total en los 125 municipios del Estado de México. Fase final (2028): Despliegue masivo para alcanzar una cobertura 100 por ciento nacional.

Se mencionó que el plan contempla la constitución de 3 mil 998 comunidades milperas, distribuidas en 55 municipios de ocho entidades federativas, y la instalación de 574 módulos de aprendizaje técnico y la impartición de cursos y encuentros bioculturales para preservar la genética del maíz nativo.