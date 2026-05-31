Preocupa que la informalidad esté 'ganando'; establecidos sienten mayor carga: Canaco Durango

La informalidad sigue siendo uno de los principales retos para la economía, debido a diversos factores. Y es que, de cada 100 empresas, solo 45 cumplen con sus obligaciones tributarias, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López.

“Ahorita menos del 45 por ciento estamos en la formalidad. Por lo tanto, de cada 100 unidades económicas que tenemos en Durango, cerca de 44, 45 son formales y el otro 55, 56 está en la informalidad. Realmente es algo preocupante y algo que está ganando sobre lo que es la masa laboral de las empresas”, lamentó.

En tal sentido, explicó que no hay incentivos para que las empresas se formalicen, por la carga tributaria, por lo que muchos prefieren mantenerse en este esquema.

“No hay nada que ayude a fomentar la inversión de nosotros como empresarios hacia lo local. Realmente no hay un incentivo hacia las Pymes y MiPymes duranguenses, mexicanas, que es algo a nivel nacional que se está presentando, que ayude a fomentar y ayudar a mantenernos como empresa”.

Por lo que advirtió que, lejos de que el problema se contenga, podría ir en aumento. “Toda esta carga sobreregulatoria que se ha venido dando ya de unos años para acá, va a tender cada vez a que la informalidad vaya aumentando y que sean más personas que están participando de forma irregular”, manifestó.

Por lo que dijo que es una situación que inquieta a los empresarios formales, ya que sienten que tienen una carga adicional.

“Es algo que nos debe de preocupar y sí pedirle al sistema del gobierno municipal, estatal y federal que nos ayude a buscar cómo podemos trabajar y cómo podemos actuar sobre este sistema formal”.

Están al margen

El presidente de Canaco Durango enfatizó que las empresas informales no contribuyen a la economía ni al bienestar, además de que, bajo este esquema, se genera una incertidumbre laboral de los trabajadores.