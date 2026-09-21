Comediante participante de 'LOL' estará en Durango, ¿de quién se trata?

El stand up tendrá una nueva cita con el público duranguense durante noviembre, con la presentación de una comediante que formó parte de “LOL: Last One Laughing”, programa de Prime Video encabezado por Eugenio Derbez.

¿De quién se trata?

Se trata de Karla Camacho, quien llegará a la capital del estado con su espectáculo “Karlitros”. La función está anunciada para el próximo viernes 6 de noviembre de 2026.

"Karlita" es una comediante y actriz mexicana que participó en la cuarta temporada de “LOL”, estrenada en 2022. En aquella edición hizo equipo con Isabel Fernández, dentro de una competencia que reunió a diferentes figuras de la comedia con el objetivo de provocar la risa de sus compañeros mientras intentaban contener la propia.

El elenco de esa temporada también incluyó a Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, Juan Carlos Casasola, “El Borrego” Nava, Alexis de Anda y Ray Contreras , entre otros participantes.

Además de su trabajo en los escenarios, Camacho ha aparecido en contenidos junto con otras figuras del entretenimiento. En junio pasado, por ejemplo, participó en un video de baile junto a Elaine Haro y Consuelo Duval en Acapulco, compartido en redes sociales por Haro.

Aunado a ello, Camacho se ha convertido en una figura creciente en el mundo de la comedia mexicana dada a la exposición que ha tenido en el programa "Deberías de", en donde comparte cámara con Slobotzky. Mismo programa en el que intentan probar y consumir desde productos en tendencia hasta marcas de todo tipo.

¿Dónde presentará “Karlitros”?

La presentación en Durango llevará a Camacho al Teatro Victoria, donde ofrecerá su espectáculo de stand up. La fecha anunciada permitirá a sus seguidores verla en un formato presencial, con una propuesta que lleva su nombre al centro del cartel.

El show en suelo duranguense está programado para que inicie en punto de las 9 de la noche. En cuestión del boletaje, los seguidores de "Karlita", están disponibles en la plataforma de Arema Ticket.