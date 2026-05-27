Comité presenta programa de Festejos de la Libertad de Expresión: estas son las actividades

El Comité de Festejos de la Libertad de Expresión 2026 “Santiago González” dio a conocer el programa de actividades para esta edición, que incluye encuentros deportivos y culturales, así como conferencias.

En rueda de prensa, Ismael Revilla, integrante del comité organizador, explicó que durante toda una semana se llevarán a cabo actividades para conmemorar los 33 años de los festejos de la Libertad de Expresión en Durango.

En esta ocasión los festejos van a llevar el nombre de Santiago González Torres , ya que se busca honrar la memoria del fotógrafo y cronista gráfico, conocido como “Sagoto”.

Los festejos se llevarán a cabo del 1 al 8 de junio, con el objetivo de mantener viva la importancia de mantener viva la unión entre periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación, además de reconocer el legado de quienes han dejado huella en el gremio, destacó Revilla.

¿Cuáles son las actividades previstas?

Asimismo, Sotero Herrera y Juan Carlos Chávez dieron a conocer el programa oficial de actividades, el cual contempla eventos deportivos, culturales, académicos, sociales y de convivencia.

Las actividades iniciarán el lunes 1 de junio con el Torneo de Boliche en el Bowl 2000 y la presentación del libro “Periodismo Durangueño” de Sergio Sánchez y posteriormente se desarrollarán actividades como exposición fotográfica, cápsula del tiempo, torneos de basquetbol y voleibol, mesa redonda, cursos-talleres de narrativa, misa en catedral, noche bohemia, conferencia magistral, tradicional juego de futbol, festival taurino y el juego de slow pitch.

El comité destacó que esta edición busca reconocer la trayectoria, esfuerzo y aportación de periodistas y comunicadores duranguenses, además de fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre el gremio.