¿Cómo configurar tu celular para poder rastrearlo si te lo roban? Guía para Android y iPhone

El robo de un celular no solo implica perder el equipo, sino también dejar expuestos contactos, fotografías, cuentas bancarias y otra información personal. Además, una de las primeras acciones de los delincuentes suele ser desconectar el teléfono de internet o intentar apagarlo para dificultar su localización.

Sin embargo, tanto Android como iPhone cuentan con funciones que pueden mantener protegido el dispositivo y ayudar a encontrarlo aun cuando pierda la conexión. Estas herramientas deben configurarse antes del robo.

También te puede interesar: ¿Tu celular está en riesgo? Estos son los modelos más buscados por los ladrones

¿Qué debes activar en un celular Android?

En los teléfonos Android compatibles, se debe ingresar a Ajustes, seleccionar Google, después Todos los servicios y entrar en Localizador o Find Hub. Dentro aparecerá la opción Encontrar dispositivos sin conexión.

Google ofrece diferentes niveles de localización. La alternativa “Sin red” únicamente conserva ubicaciones recientes cifradas que el teléfono registró cuando tenía conexión. Para ampliar las posibilidades de encontrarlo, conviene elegir “Con red en lugares concurridos” o “Con red en todas partes”.

Estas opciones permiten que otros dispositivos Android cercanos detecten el celular mediante Bluetooth y envíen su ubicación de manera cifrada a la red Find Hub. Para utilizarlas es indispensable contar con PIN, patrón o contraseña de bloqueo. Si quieres conocer el proceso completo, Google explica el funcionamiento de la localización sin conexión.

También es recomendable activar Bloqueo por detección de robo, función que utiliza los sensores del teléfono para identificar movimientos asociados con un arrebato y bloquear la pantalla automáticamente.

En algunos modelos Samsung Galaxy existe una protección adicional en Ajustes > Pantalla de bloqueo y AOD > Ajustes de bloqueo seguro > Bloquear red y seguridad. Esta impide modificar desde la pantalla bloqueada funciones como los datos móviles o el Wi-Fi. La ruta y disponibilidad pueden cambiar según la marca, modelo y versión del sistema.

¿Cómo proteger un iPhone?

En iPhone, entra en Configuración, toca tu nombre, selecciona Buscar > Buscar mi iPhone y activa:

Buscar mi iPhone.

Red de Buscar.

Enviar última ubicación.

La red de Buscar permite localizar modelos compatibles hasta 24 horas después de ser apagados, mientras que “Enviar última ubicación” registra su posición cuando la batería alcanza un nivel crítico. Apple detalla los alcances de esta función.

También te puede interesar: Estos son los vehículos más robados en México ¿está el tuyo?

Para impedir que alguien active fácilmente el modo avión, ingresa a Configuración > Face ID y código, escribe tu contraseña y, en “Permitir acceso al estar bloqueado”, desactiva Centro de control. Deshabilitar el Centro de notificaciones puede proteger la privacidad de los mensajes, pero no es necesario para evitar que corten la conexión.

IA

Si el celular desaparece, no intentes recuperarlo personalmente. Utiliza Find Hub en Android o Buscar en iCloud en iPhone, márcalo como perdido, comunícate con tu compañía para bloquear la línea y reporta el robo ante las autoridades.