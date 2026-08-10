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'Cómo envejecer con gracia' llega a Durango y El Siglo te lleva: esta es la dinámica

¡Participa por una cortesía! Estos son los pasos a seguir.

'Cómo envejecer con gracia' llega a Durango y El Siglo te lleva: esta es la dinámica

'Cómo envejecer con gracia' llega a Durango y El Siglo te lleva: esta es la dinámica

REDACCIÓN WEB
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Recientemente, la obra de teatro "Cómo envejecer con gracia" se ha convertido en una de las favoritas del público mexicano, pues las actrices que la protagonizan y la trama juegan un papel importante. 

Después de recorrer varias ciudades del país, este jueves 13 de agosto llegará a Durango como parte de su gira y esperan conquistar al público del Teatro Ricardo Castro. 

Es por eso que El Siglo de Durango quiere regalarte cortesías para la función de las 19:00 horas, solamente tienes que seguir unos sencillos pasos.

¿Cómo puedo ganar boletos para la obra?

Si estás interesado o interesada en acudir, lo único que tienes que hacer es:

    

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  • Toma una captura de pantalla comprobando que lo hiciste 
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  • Envíala a nuestro WhatsApp haciendo clic aquí (Deberás agregar tu nombre completo) 
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Al completar correctamente los pasos, entrarás a la lista de los participantes para la rifa que se realizará el mismo 13 de agosto al mediodía. 


La dinámica se cerrará el miércoles a las 23:59 horas, por lo que deberás estar muy atento. 


¿De qué trata "Cómo envejecer con gracia"?


La obra es una comedia adaptada por Susana Alexander, interpretada por las actrices Ofelia Medina e Isaura Espinoza, y dirigida y producida por Laura Jerkov y Fernando Botero, respectivamente. 


Todo gira en torno a la historia de adultas mayores, completamente distintas entre sí, que coinciden en un momento importante de sus vidas. Luego de ese encuentro, surge un vínculo marcado por la ironía, la ternura y una sorpresiva complicidad. 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Durango cortesías Cómo envejecer con gracia Click! Durango, envejecer, tienes, Siglo

               

                
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