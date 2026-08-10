'Cómo envejecer con gracia' llega a Durango y El Siglo te lleva: esta es la dinámica
Recientemente, la obra de teatro "Cómo envejecer con gracia" se ha convertido en una de las favoritas del público mexicano, pues las actrices que la protagonizan y la trama juegan un papel importante.
Después de recorrer varias ciudades del país, este jueves 13 de agosto llegará a Durango como parte de su gira y esperan conquistar al público del Teatro Ricardo Castro.
Es por eso que El Siglo de Durango quiere regalarte cortesías para la función de las 19:00 horas, solamente tienes que seguir unos sencillos pasos.
¿Cómo puedo ganar boletos para la obra?
Si estás interesado o interesada en acudir, lo único que tienes que hacer es:
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Al completar correctamente los pasos, entrarás a la lista de los participantes para la rifa que se realizará el mismo 13 de agosto al mediodía.
La dinámica se cerrará el miércoles a las 23:59 horas, por lo que deberás estar muy atento.
¿De qué trata "Cómo envejecer con gracia"?
La obra es una comedia adaptada por Susana Alexander, interpretada por las actrices Ofelia Medina e Isaura Espinoza, y dirigida y producida por Laura Jerkov y Fernando Botero, respectivamente.
Todo gira en torno a la historia de adultas mayores, completamente distintas entre sí, que coinciden en un momento importante de sus vidas. Luego de ese encuentro, surge un vínculo marcado por la ironía, la ternura y una sorpresiva complicidad.