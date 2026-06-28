Cómo evitar un ataque de abejas Los nuevos partidos políticos

E N lo que fue toda una carrera de resistencia que comenzó a finales de 2024, esta semana, el INE aprobó el registro de 2 nuevos partidos políticos nacionales: Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ). Con ello se cierra una ventana que, por ley, solo se abre cada 6 años, dando como resultado una nueva distribución del financiamiento público, pero, sobre todo, lo que podrían ser más opciones políticas para la ciudadanía.

De esta forma, y si el Tribunal Electoral no dice otra cosa, a partir del 1 de julio, tendremos 8 partidos políticos nacionales, esto con el resurgimiento de Encuentro Social, ahora como PAZ y con la institucionalización de lo que en su momento fue la "marea rosa", ahora llamado Somos México, es decir, opciones políticas totalmente encontradas, con orígenes, agendas y bases sociales prácticamente opuestas

Un aspecto que vale la pena destacar es que casi 100 organizaciones quedaron en el camino de constituirse; ya en el último tramo estaban otras 3, que al final de cuentas quedaron fuera por la participación activa de ministros de culto, un intento de soborno a una funcionaria del INE, afiliaciones simuladas con inteligencia artificial, credenciales alteradas e, incluso, firmas falsificadas, lo que evidencia que el proceso de constitución estuvo lejos de ser impecable y que la autoridad electoral logró detectar irregularidades antes de otorgar los registros.

Cada nuevo partido recibirá cerca de 74 millones de pesos solo por lo que resta de 2026, teniendo el gran reto de alcanzar el 3% de la votación nacional en 2027 para sobrevivir; sin embargo, estas fuerzas llegarán tarde y en desventaja, ya que vemos cómo otros partidos ya empezaron a construir su ruta para 2027.

Obtener el registro acredita que cumplieron con los requisitos legales, pero convencer al electorado es una historia completamente distinta. La experiencia demuestra que cambiar el nombre o el logotipo de una organización no necesariamente implica renovar la forma de hacer política, ya que, con frecuencia, los nuevos registros terminan siendo refugio de viejos cuadros, vehículos para proyectos personales o instrumentos de negociación.

Por lo que será muy interesante analizar la estrategia política que implementarán estos nuevos actores políticos, ya que, como se sabe, en su primera elección no es posible que compitan coaligados. Si hablamos en específico de Durango, estos partidos no solo tendrán que buscar candidaturas en los 4 distritos electorales federales y para las 25 diputaciones locales, sino que deberán construir estructuras municipales, formar cuadros propios y encontrar perfiles competitivos.

Los tres partidos políticos estatales, al encontrarse en su segunda elección, sí podrán explorar coaliciones; sin embargo, más allá de contar cuántos logotipos aparecerán en la boleta de 2027, la verdadera incógnita será si estas nuevas fuerzas lograrán representar causas ciudadanas o terminarán siendo dos partidos más en la permanente lucha por conservar el registro.

Esta historia ya la vivimos: en 2020 nacieron 3 partidos nacionales (el propio Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas) y ninguno sobrevivió a su primera elección, la de 2021, al no alcanzar el 3% de la votación. Es el mejor recordatorio de que obtener el registro es apenas el primer paso; en política, como en las carreras de resistencia, lo difícil no es arrancar, sino mantenerse en pie hasta el final.

X: @omarortegasoria

En las noches de bodas sucedían cosas que son para no contarse. Hablo en tiempo pasado porque ahora ya casi no hay noches de bodas. Valores que antes se tenían en alta estima hoy se desestiman, y no tienen ya ningún valor. Por tal motivo los relatos que siguen pueden ser tildados de arqueológicos. Al comienzo de la ocasión nupcial el novio le preguntó a su desposada: "¿Eres virgen?". "¡Qué! -replicó ella con enojo-. ¿En una noche como ésta vas a ponerte a hablar de religión?". Otro galán interrogó a su dulcinea en semejante trance: "¿Soy yo el primero?". "¡Ah! -se impacientó ella-. ¿Por qué todos los hombres preguntan siempre lo mismo?". Caso diferente es el del enamorado joven que en la noche del desposorio vio por primera vez al natural a su bella prometida. Exclamó poseído de amor: "¡Qué hombros! ¡Qué busto! ¡Qué cinturita! ¡Qué.". Ella lo interrumpió, impaciente: "Haz lo que tienes que hacer. El inventario déjalo para después". Tras oponer por algún tiempo marcada resistencia, la linda Dulciflor cedió por fin a la salaz demanda del lúbrico Afrodisio, hombre proclive a la concupiscencia de la carne. "Está bien -le dijo-. Pero lo haremos de pie sobre una hamaca". "¿De pie sobre una hamaca? -se asombró el lujurioso sujeto-. ¿Por qué?". Explicó Dulciflor: "No quiero que pienses que soy una mujer fácil". El fiero duque Sopanela retó a duelo al temeroso marqués Otte. Le dio a escoger el arma: "¿Qué prefiere usted? ¿Pistola a 20 pasos o espada?". El marqués respondió sin vacilar: "Espada a 20 pasos". La linda chica le dijo al acaudalado texano: "Está bien que seas petrolero, Houston, pero no me gusta que me propongas matrimonio diciéndome que quieres que te otorgue derechos exclusivos de perforación". El libro de matemáticas se suicidó. Tenía muchos problemas. (Un chiste más como ése y mis cuatro lectores quedarán reducidos a dos). Doña Macalota, esposa de don Chinguetas, estaba de viaje. Había instruido a la mucama de la casa para que todas las noches la llamara por teléfono y le diera un reporte de cómo iban las cosas. Esa vez la joven y atractiva fámula le informó: "No hay novedad, señora. Su esposo llegó temprano, cenó y ya está en mi.y ya está en la cama". Uglicia era rica pero fea. Un individuo de nombre Bragueto pensó más bien que era fea pero rica, y la trató de amores. Ella receló: "Me quieres nada más por mis millones". "No es cierto -opuso el tal Bragueto-. Pero me gustaría saber cuántos tienes". Doña Gorgona le dijo a su vecina: "Te veo triste. ¿Qué te pasa?". En tono pesaroso respondió la otra: "Mi marido enfermó, y el médico le da un año de vida". "No estés triste -la animó doña Gorgona-. Un año comoquiera se pasa". En el Bar Ahúnda dos amigos ocasionales llegaron a fuerza de empinar el codo a la etapa de las confidencias. Uno le confió al otro: "Jamás me acosté con mi esposa antes de casarme con ella. ¿Y tú?". "No sé -respondió el otro-. ¿Cómo se llama tu mujer?". Aquel matrimonio se fue a pique, y los esposos acordaron divorciarse. Propuso el marido: "Nos repartiremos los hijos". "¿Cómo nos los repartimos? -objetó la mujer-. Son tres". Sugirió él: "Seguiremos juntos un año más, para tener otro". Ay, sí, otro -replicó ella-. Si me hubiera atenido solamente a ti ni siquiera tendríamos estos tres". La señora empezó a desvestirse prontamente ante su esposo. Tal acción no habría tenido nada de particular de no ser porque estaban en el comedor de la casa. Le dijo él marido a la mujer alzando la voz: "Te dije que primero comemos, ¡comemos!, y luego vamos a comprar tu aparato para la sordera". (No le entendí). FIN.