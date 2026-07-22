¿Cómo luce Nicolas Maduro a 200 días de permanecer en la cárcel en Estados Unidos?

Han pasado 200 días desde que el gobierno de Estados Unidos logró la captura de Nicolás Maduro; este 22 de julio se presentó en el juicio donde se expusieron los cargos y delitos por los que son acusados él y su esposa.

El 3 de enero de 2026, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

​La acción, denominada "Operación Resolución Absoluta", se ejecutó durante la madrugada en el complejo militar de Fuerte Tiuna. Tras su detención, ambos fueron trasladados fuera de Venezuela hacia Nueva York, donde enfrentan acusaciones en un tribunal federal por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y conspiración para la importación de sustancias ilícitas.

Se ha fijado fecha para el próximo juicio del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa Celia Flores, quienes son acusados por tráfico de drogas en Estados Unidos.

También te puede interesar: 'Habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México', asegura Trump tras captura de Maduro

¿Cuándo será el juicio de Nicolás Maduro y de su esposa?

El juez determinó que será el 1 de junio del 2027 cuando se lleve a cabo la próxima audiencia.

Mientras un abogado de la defensa se comprometió a solicitar la desestimación del caso con el argumento de que Maduro goza de inmunidad judicial en su calidad de Estado soberano.

También te puede interesar: 'Tenemos el Ejército más fuerte del mundo': Trump tras captura de Maduro

¿Cómo lucieron Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores durante el juicio?

Los dos entraron a la sala del juicio vestidos con uniformes carcelarios de color beige; se presentaron ante la autoridad durante aproximadamente 20 minutos en el tribunal federal de Manhattan ante el juez federal del distrito Alvin Hellerstein.

Ninguno de los dos habló en los 15 minutos que duró la audiencia, solamente en el momento en el que se declararon inocentes. Una de las situaciones posibles sobre su caso es que sean condenados a cadena perpetua, si es que el jurado considera que formaron parte de la conspiración para introducir sustancias ilegales a Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump defendió la redada como una "operación quirúrgica de aplicación de la ley" en un caso penal. Presentado por primera vez hace seis años. Primero se impugnará el proceso en base a razones de inmunidad soberana porque, si eso prospera, Maduro no tendrá que seguir litigando el caso después.

Por increíble que parezca, Maduro y Flores no han solicitado la libertad bajo fianza; actualmente se encuentran en la cárcel de Brooklyn y han permanecido ahí desde que fueron capturados por el gobierno estadounidense.