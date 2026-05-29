¿Cómo recuperar tu dinero si Telcel te hace un cobro indebido o saldo erróneo?

Un cargo extraño en la factura puede pasar desapercibido entre renta mensual, servicios adicionales, impuestos y ajustes del plan. Pero cuando el concepto no fue solicitado o no fue explicado con claridad, el usuario no está obligado a dejarlo pasar.

Eso es lo que ha ocurrido con usuarios de Telcel que detectaron un cobro relacionado con un servicio de inteligencia artificial, identificado en reportes como Google AI Pro, por un monto de 395 pesos.

El caso encendió las alertas luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor confirmara que el cargo fue aplicado de manera errónea a miles de líneas telefónicas y que los consumidores no fueron informados correctamente sobre la activación del servicio.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la información difundida por Profeco, Telcel aplicó un cargo de 395 pesos relacionado con un servicio de inteligencia artificial a 135 mil 602 líneas telefónicas.

El problema no fue únicamente el monto, sino la forma en que apareció en las facturas: usuarios señalaron que no habían solicitado ese servicio o que no tenían claro que estuviera activo dentro de su plan.

La autoridad indicó que la empresa comenzó a realizar devoluciones, pero eso no significa que todos los usuarios deban asumir que su caso ya fue corregido. Por eso, la recomendación principal es revisar los recibos y confirmar si el cargo apareció y si ya fue reintegrado.

¿Dónde debes revisar?

Si tienes un plan de renta con Telcel, conviene revisar especialmente las facturas de marzo, abril y mayo de 2026, ya que los reportes sobre este cobro se relacionan con ese periodo.

El cargo puede aparecer como un servicio adicional, un ajuste, un concepto digital, inteligencia artificial o Google AI Pro. También se recomienda revisar la app de Telcel, el estado de cuenta bancario si el pago está domiciliado y cualquier mensaje recibido sobre activación de servicios.

Si el monto aparece y tú no solicitaste el servicio, lo primero es guardar evidencia antes de reclamar.

¿Qué pruebas debes conservar?

Para pedir la devolución, el usuario debe reunir la mayor cantidad de información posible. Lo recomendable es guardar la factura completa, capturas del cargo, comprobante de pago, número de línea afectada, mensajes recibidos, movimientos en la aplicación y cualquier comunicación con atención a clientes.

También es importante anotar la fecha en que se detectó el cobro y solicitar un folio si se hace el reporte directamente con Telcel.

Ese folio puede servir si la empresa no resuelve o si el caso debe escalarse ante Profeco.

Primero reclama con Telcel

El primer paso es pedir una aclaración directamente a la compañía. El usuario puede comunicarse por los canales oficiales de atención, acudir a un Centro de Atención a Clientes o levantar el reporte desde la aplicación o atención telefónica.

En la reclamación se debe solicitar la explicación del cargo y, en caso de no haber contratado el servicio, pedir la devolución del dinero.

Lo importante es no dejar la queja solo en una llamada sin comprobante. Se debe pedir folio, capturar la respuesta y conservar cualquier evidencia de la solicitud.

¿Y si no te devuelven el dinero?

Si el cargo sigue apareciendo, si no se refleja el reembolso o si la empresa no da una respuesta clara, el usuario puede acudir a Profeco.

Una de las vías es Concilianet, la plataforma en línea de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde se pueden presentar quejas y adjuntar documentos como facturas, capturas de pantalla y comprobantes.

Para casos de telecomunicaciones, Profeco señala que la respuesta llega por correo electrónico y dentro de la cuenta de Concilianet en un plazo de 10 días hábiles.

También existe la herramienta Soy Usuario, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Profeco, diseñada para presentar inconformidades cuando una persona considera que se vulneraron sus derechos como usuaria de servicios de telefonía, internet o televisión de paga.

¿Qué puedes pedir?

Si el cobro fue indebido o no autorizado, el usuario puede solicitar la devolución del monto cobrado, la cancelación del servicio adicional y la corrección de la factura.

También puede pedir que se confirme por escrito que el servicio quedó desactivado para evitar nuevos cargos en los siguientes meses.

En caso de que el recibo todavía no haya sido pagado, lo recomendable es solicitar primero la aclaración formal para que el cargo sea revisado antes de cubrir la factura completa.

No lo dejes pasar por “ser solo un cargo más”

Aunque el monto pueda parecer menor frente al total del recibo, el caso muestra la importancia de revisar cada concepto de la factura telefónica.

Un servicio adicional no debe aparecer como cobro si el usuario no lo contrató, no lo autorizó o no fue informado con claridad sobre su activación.

Por eso, si detectas un cargo relacionado con inteligencia artificial, servicios digitales o Google AI Pro y no lo solicitaste, puedes pedir la aclaración y la devolución correspondiente.

La clave está en actuar rápido: revisar la factura, guardar pruebas, pedir folio y, si no hay solución, escalar el caso ante Profeco.