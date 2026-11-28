Luego de preocupar a sus fanáticos al interrumpir su presentación en la Arena Ciudad de México por un problema con su cadera, Alejandra Guzmán dio a conocer cómo se encuentra y qué sucederá con el espectáculo que no pudo concluir la noche del viernes 27 de noviembre.

A través de un comunicado difundido este sábado, la cantante mexicana compartió un mensaje para sus seguidores, en el que su equipo confirmó que recibió atención médica especializada tras el percance y que, afortunadamente, no sufrió una lesión de gravedad.

Además, la cantante también adelantó lo que sucederá con la presentación, pues a diferencia de lo que podría pensarse, el concierto no quedó cancelado definitivamente y será reprogramado.

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán tras el incidente?

De acuerdo con el comunicado, la intérprete fue atendida inmediatamente después de presentar dificultades físicas sobre el escenario y actualmente permanece acompañada por sus familiares.

Aunque el incidente obligó a detener el concierto, su equipo aseguró que las condiciones de salud de la cantante no representan un impedimento para continuar con sus compromisos artísticos.

"Afortunadamente, no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas", señala el documento.

Asimismo, agradecieron las muestras de cariño y la preocupación de quienes estuvieron pendientes de la rockera, especialmente de las personas que acudieron a la Arena CDMX y tuvieron que abandonar el recinto sin disfrutar del concierto completo.

En el mensaje también destacaron el compromiso que Alejandra tiene con su público y lamentaron que la noche no terminara como estaba previsto.

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Alejandra Guzmán?

Respecto a la presentación interrumpida, el equipo de la cantante confirmó que será reprogramada, aunque todavía no existe una fecha definida.

Según explicaron, su oficina, Zignia y la Arena CDMX se encargarán de establecer cuándo podrá realizarse el espectáculo, información que luego será compartida mediante los canales oficiales de la artista.

Por lo pronto, quienes ya tenían sus entradas deberán conservar los boletos, pues serán necesarias las indicaciones que se den a conocer una vez que se confirme la nueva fecha.

Además, solicitaron tanto a los medios de comunicación como al público evitar especulaciones sobre lo sucedido y tomar como válida únicamente la información difundida por los canales oficiales de Alejandra Guzmán.

Así ocurrió el incidente de Alejandra Guzmán durante su presentación

El incidente ocurrió durante los primeros minutos del concierto del viernes 27 de noviembre, cuando la cantante interpretaba 'Mírala, míralo', tema con el que comenzaría su espectáculo.

Sin embargo, tuvo que detenerse y explicar a los asistentes que había sufrido un problema con su cadera, por lo que solicitó la presencia de un médico e incluso preguntó si había una ambulancia disponible en el recinto.

"No sé qué hacer", expresó ante el público, al tiempo que reconoció que no podía ponerse de pie y ofreció disculpas por no poder continuar con la presentación.

Posteriormente, personal de su equipo salió al escenario para informar que el espectáculo quedaba suspendido, mientras la cantante recibía atención médica.