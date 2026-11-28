Una vez más Alejandra Guzmán tuvo que interrumpir un concierto debido a una dislocación de cadera, un momento que fue muy difícil, debido a que su presentación en la Arena Ciudad de México de esta noche era muy especial para ella, según sus propias palabras.

Eran las 21:10 de la noche cuando el concierto de Alejandra Guzmán, que forma parte de su gira "Los que nos quedamos", comenzó al apagarse las luces y el entusiasmo de la gente se dejó escuchar con una ovación.

La Guzmán no podía iniciar de otra forma un concierto, sino con toda la vibra rockera que la ha caracterizado, así que del fondo del escenario se abrió a la mitad una pantalla, para dejar salir a Alejandra arriba de un auto convertible, mientras la introducción de "Miralo, mírala" sonaba, entonces ella hizo lo que mejor sabe, poner buen ambiente.

Casi al terminar su canción, Alejandra brincó el parabrisas y se sentó en el cofre, mientras dos bailarines se acercaron a ella, entonces sucedió algo inesperado.

"Chicos se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor", expresó Alejandra Guzmán angustiada.

PÚBLICO PENSÓ QUE ERA UNA BROMA

Entonces se hizo el silencio y permaneció una luz central en el escenario encendida, mientras el público pensaba que se trataba de una broma, apelando al sentido del humor que la rockera tiene, pero después de 10 minutos en el sonido local del recinto se dio un mensaje, que el concierto se había cancelado y se reprogramaría para otra fecha.

El equipo de prensa de la Arena Ciudad de México explicó que la cantante fue llevada de inmediato al hospital, sin revelar a cuál, y que en cuanto fueran informados de la situación y una nueva fecha lo informarían. Mientras tanto la gente fue desalojada del recinto de manera inmediata, con desconcierto.