¿Cómo vestir en temporada de lluvias? Estas son las tendencias para 2026

La llegada de septiembre marca poco a poco la transición hacia los últimos meses del año y, con ella, aparece uno de los mayores retos frente al armario...

¿Cómo vestirse cuando hace frío?

Durante 2026, las tendencias de moda parecen tener una respuesta clara para este problema. En lugar de elegir únicamente prendas gruesas o guardar por completo la ropa utilizada durante el verano, la recomendación pasa por construir atuendos capaces de adaptarse a los cambios de temperatura mediante capas, textiles ligeros y prendas exteriores funcionales.

La ventaja es que tampoco será necesario renovar completamente el guardarropa, algunas piezas clásicas, como las gabardinas, blazers, botas, tenis y camisas de manga larga , vuelven a tener protagonismo durante el cambio de temporada, acompañadas por nuevas versiones de impermeables y accesorios pensados para protegerse del frío.

Vestir en capas será uno de los mejores aliados

Una de las principales claves para enfrentar el clima cambiante es el llamado layering o vestirse en capas. La idea consiste en utilizar varias prendas relativamente ligeras en lugar de depender de una sola chamarra demasiado gruesa.

Por ejemplo, una camiseta puede combinarse con una camisa abierta y posteriormente con una chamarra ligera o impermeable. Si la temperatura aumenta durante el día, las capas exteriores pueden retirarse sin necesidad de modificar completamente el atuendo.

Esta fórmula resulta especialmente útil durante aquellas jornadas en las que las temperaturas son bajas durante las primeras horas, pero el ambiente se vuelve más cálido conforme avanza el día.

Las prendas de algodón, lino y otros tejidos ligeros todavía pueden aprovecharse durante estas semanas. Combinarlas con una segunda capa permite prolongar la vida de las piezas de verano antes de realizar por completo el cambio hacia el guardarropa de otoño e invierno .

El calzado también cambia

Las sandalias comienzan a perder terreno conforme aumentan las precipitaciones y disminuyen las temperaturas. Sin embargo, eso no significa que sea necesario pasar inmediatamente a las botas de invierno.

Los tenis o sneakers se mantienen como una de las alternativas más versátiles, pues pueden combinarse con pantalones, jeans, faldas midi y otros conjuntos cotidianos.

Para quienes quieran adelantarse a los meses más fríos, las botas de suela gruesa se encuentran entre las propuestas que combinan funcionalidad con una estética urbana. Su diseño puede ayudar a enfrentar calles mojadas y, al mismo tiempo, convertirse en uno de los elementos principales del conjunto.

Opciones variadas

Una posibilidad es mantener faldas midi o vestidos utilizados durante el verano y cambiar simplemente el calzado. Un vestido corto, por ejemplo, puede combinarse con botas y una prenda exterior para transformarse en un atuendo de entretiempo.

Las blusas ligeras también pueden continuar utilizándose, aunque las versiones de manga larga comenzarán a ganar espacio conforme disminuyan las temperaturas. De esta manera, la principal tendencia para enfrentar la lluvia y el frío durante los próximos meses no parece concentrarse únicamente en una prenda específica, sino en la versatilidad.

Reutilizar prendas, combinar distintas capas y elegir piezas resistentes a la humedad puede ser suficiente para adaptarse al cambio de estación sin sacrificar comodidad. En 2026, la lluvia y las bajas temperaturas dejan de significar esconder el atuendo debajo de un abrigo, ahora las prendas utilizadas para protegerse del clima también forman parte del estilo.