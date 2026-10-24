Compara Profeco precios y servicios de empresas de paquetería y mensajería

Para orientar a los usuarios que utilizan los servicios de empresas de paquetería y mensajería para enviar o recibir paquetes de diferentes dimensiones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una comparativa de precios y servicios de seis empresas.

Los resultados completos de la comparativa se encuentran publicados en la sección Brújula de Compra de la Revista del Consumidor, donde se presentan las características de los servicios que ofrecen los proveedores, con el objetivo de que los usuarios elijan la empresa que mejor se adapte a sus necesidades.

El organismo presenta opciones para el envío de paquetes, luego de recabar cotizaciones en línea por ejemplo, para un envío estándar de un paquete de cinco kilogramos con destino nacional, desde la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, hasta Gómez Palacio, Durango.

En cuanto a los costos, la comparativa registró un precio de mil 38 pesos en DHL, 603.36 pesos en Estafeta y 359 pesos en Mexpost . La información corresponde al periodo del 11 al 19 de agosto de 2026, por lo que los precios pueden variar.

Profeco detalla que los servicios de mensajería se utilizan para enviar paquetes de dimensiones reducidas, como documentos, cartas, papeles u objetos con un peso de hasta cinco kilogramos. Para ello, se emplean vehículos como motocicletas, bicicletas o automóviles compactos, con el propósito de realizar entregas rápidas.

En el caso de la paquetería, se manejan envíos de mayor volumen y peso, de hasta 70 kilogramos, dependiendo del proveedor. En estos servicios, los tiempos de entrega pueden ser más amplios y se ofrecen opciones adicionales, como la recolección y entrega a domicilio o en sucursal.

En ambos servicios, los usuarios pueden realizar un seguimiento de sus envíos mediante herramientas de rastreo que permiten consultar su ubicación y conocer el avance de la entrega.

Profeco recomienda comparar las opciones disponibles, verificar la cobertura, las condiciones de seguridad y las políticas de indemnización , así como revisar las restricciones de envío y conservar la carta porte o guía correspondiente.

En caso de que la empresa incumpla con el servicio ofrecido, los usuarios pueden presentar una queja o denuncia ante el organismo.