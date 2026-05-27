Comparecen Rocha Moya y Enrique Inzunza ante la FGR

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exvicefiscal general sinaloense Dámaso Castro, y el exjefe de la Policía de Investigación (PDI), Marco Antonio Almanza, comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal", escribió Rocha Moya en una publicación en la red social X.

Por su parte, a través de X, el legislador de Morena por Sinaloa Enrique Inzunza dio a conocer que acudió puntualmente a la citación de la Fiscalía, "sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo".

Para finalizar, Damaso Castro dijo que que debe guardar la secrecía del proceso que se sigue y la integración de la carpeta de investigación, por lo que se siente tranquilo.