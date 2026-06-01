Durango

IGLESIA CATÓLICA

Comunidad católica acudió al Hospital General 450 para apoyar a familiares de personas enfermas

Los presentes compartieron momentos de fe y esperanza a las afueras del HG450.

Comunidad católica acudió al Hospital General 450 para apoyar a familiares de personas enfermas

Comunidad católica acudió al Hospital General 450 para apoyar a familiares de personas enfermas

CLAUDIA BARRIENTOS
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La comunidad de la parroquia de Santa Ana y la Sagrada Familia vivió un momento de oración y encuentro en favor de los enfermos y sus familiares en el Hospital 450.

De acuerdo con lo que se difundió por parte de la propia parroquia, se compartieron momentos de fe y esperanza en el lugar, “elevamos nuestras plegarias por quienes atraviesan momentos de enfermedad, así como por sus seres queridos, para que encuentren fortaleza, consuelo y paz en el Señor”, se estableció.

Asimismo, se compartieron refrigerios entre quienes se encontraban al exterior de este Hospital, ya que en muchas ocasiones hay personas que han tenido que gastar mucho dinero en medicamentos, por lo que su situación es complicada.

También hubo un momento para la convivencia y cantos.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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