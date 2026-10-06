Comunidad católica de Durango ofrece acompañamiento a enfermos y sus familias

Integrantes de la comunidad católica, de diversos grupos y parroquias, han participado en las jornadas de oración en el marco de la campaña internacional “40 días por la vida”, una iniciativa orientada a promover la cultura de la vida, la familia y la paz , a través de la presencia comunitaria en el espacio público.

Como parte de estas actividades, los asistentes se han congregado en distintos puntos de la ciudad de Durango, entre los cuales acudieron a las inmediaciones de recintos religiosos como la Catedral y a las salas de espera de hospitales públicos , donde se han llevado a cabo rezos colectivos y cantos.

El objetivo es ofrecer acompañamiento espiritual a enfermos y a sus familiares , mientras atraviesan por este momento complicado.

Estas jornadas continuarán manteniendo su programación para acudir a más lugares ofreciendo oración enfocada en la salud de las personas convalecientes, el consuelo de sus familias y el fortalecimiento del tejido social en la comunidad.