Comunidades de Durango viven las tradiciones y honran a los Fieles Difuntos

Con motivo de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, diversas localidades del estado se unieron en un ambiente de fervor para honrar la vida y el legado de quienes se han adelantado en el camino, reafirmando los lazos comunitarios que caracterizan esta festividad mexicana.

En la capital del estado, desde un día antes, con motivo del Día de Todos los Santos, decenas de habitantes, incluyendo familias y niños recorrieron el Centro Histórico en una procesión que llamó la atención de los peatones. Asimismo, en algunos templos se repartieron dulces.

También, en diversas comunidades de la entidad se vivieron también estas celebraciones. Tal es el caso del poblado Antonio Amaro, donde los pobladores avanzaron por los caminos rurales rumbo al panteón local, portando velas e imágenes religiosas.

Estas jornadas demostraron que, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales, las tradiciones del Día de Muertos siguen más vivas que nunca, fortaleciendo la identidad y el sentido de comunidad entre los duranguenses.