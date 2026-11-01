Con 11 partidos políticos, inicia el proceso electoral de Durango

Este 1 de noviembre inició el proceso electoral local para renovar las 25 diputaciones del Congreso de Durango, en el que participarán ocho partidos políticos nacionales y tres locales.

El consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández, aseguró que el organismo está preparado para organizar una elección eficiente y garantizar que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus representantes. Señaló que el cumplimiento de las actividades previstas en el calendario electoral será una de las prioridades del Instituto, aunque también consideró indispensable la colaboración de los partidos políticos.

En ese sentido, hizo un llamado a las fuerzas políticas para que respeten la legislación y contribuyan al desarrollo de una contienda apegada a la legalidad, con el propósito de generar confianza entre los ciudadanos. Indicó que la participación de 11 partidos ofrecerá distintas opciones políticas, por lo que será importante que la población conozca quiénes competirán y cuáles son sus propuestas.

Herrera Hernández adelantó que se mantendrá la plataforma digital “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, mediante la cual los ciudadanos podrán consultar los perfiles de quienes busquen una diputación. Consideró que esta herramienta permite acercar información a los electores y contribuir a que emitan un voto razonado e informado.

Respecto a las condiciones de la elección, explicó que se desarrollará bajo las mismas reglas que han regido anteriores procesos de renovación del Congreso, incluida la posibilidad de reelección. A diferencia de la elección judicial realizada el año pasado, en esta ocasión se aplicará el marco electoral ordinario para la integración del Poder Legislativo, que contempla 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

El Consejero Presidente también señaló que el IEPC trabajará en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para facilitar el voto anticipado a personas que no puedan acudir a las casillas. Entre los grupos contemplados mencionó a quienes se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia, así como a personas con alguna enfermedad y a quienes realizan labores de cuidado y requieren votar desde sus domicilios.