Con cinedebate, Cineteca exhibirá 'Crash' este miércoles | Horario

La Cineteca de Durango ofrecerá esta semana una nueva oportunidad para adentrarse en una de las obras más provocadoras y controvertidas del cine contemporáneo.

Se trata de “Crash” (1996) , película dirigida por el cineasta canadiense David Cronenberg, cuya proyección estará acompañada por un cinedebate encabezado por la realizadora duranguense Deniss Barreto.

Basada en la novela homónima de J. G. Ballard, la cinta sigue la historia de un productor de cine y su esposa, quienes tras sufrir un accidente automovilístico se ven inmersos en una inquietante subcultura de personas que encuentran una extraña fascinación por las colisiones vehiculares. A partir de esa premisa, Cronenberg construye una reflexión sobre el deseo, la tecnología, el cuerpo humano y la manera en que la modernidad transforma las relaciones personales.

DEBATE

Considerada una de las películas más polémicas de la década de los noventa, “Crash” generó intensos debates desde su estreno debido a sus temas y a la forma en que explora los límites de la obsesión humana.

La experiencia se complementará con un cinedebate al finalizar la función, espacio que permitirá a los asistentes analizar y discutir los principales temas de la obra bajo la conducción de la cineasta duranguense Deniss Barreto.

La proyección de “Crash” se llevará a cabo este miércoles a las 18:45 horas en la Cineteca de Durango.