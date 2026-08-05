Con cuchillo en mano, sujeto roba tienda Oxxo en el Fidel Velázquez y escapa con el dinero

Un sujeto armado con un cuchillo perpetró un robo con violencia la mañana de este martes en una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Nuevo Pedregal, de donde logró apoderarse de dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 06:30 horas, informándose que un individuo ingresó a la sucursal Oxxo localizada sobre prolongación Cristóbal Colón, casi esquina con avenida Fidel Velázquez Sánchez, donde amagó al personal con un arma blanca.

De acuerdo con el reporte oficial, el presunto responsable vestía una sudadera negra con capucha y llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas . Tras cometer el atraco, escapó con rumbo desconocido, por lo que inicialmente se desconocía el monto de lo robado.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al establecimiento para iniciar las diligencias correspondientes. En el lugar se entrevistaron con Xóchilt, quien se identificó como encargada de la tienda durante el turno matutino.

La entrevistada explicó que, según el relato de su compañera Gloria, encargada del turno nocturno, el asalto ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas, cuando el individuo ingresó al negocio y se dirigió directamente al área de cajas.

La empleada señaló que el delincuente cruzó hacia la zona de cobro, sacó un cuchillo y amenazó a la trabajadora para obligarla a entregar el dinero de la caja registradora. El monto del botín ascendió a mil 200 pesos en efectivo.

Luego de obtener el dinero, el presunto responsable huyó a pie por la avenida Fidel Velázquez. La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente y realiza las indagatorias para identificar y localizar al responsable del robo.