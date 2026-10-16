Con las uñas no se puede trabajar

La frase, que volvió popular hace algunas décadas un comercio local en un anuncio radiofónico local, retrata el clamor generalizado de las y los trabajadores del sector salud en todo el territorio nacional. Desabasto de medicamentos, material e insumos son una constante en hospitales y clínicas del sector público. Un reclamo por un aumento de salario que considera injusto personal del IMSS fue el pretexto para visibilizar el hartazgo por las condiciones deplorables no solo para ellos sino también para la derechohabiencia.

La crisis en el sector salud, el aumento a los salarios y el rechazo en contra de su dirigente sindical, Rafael Olivos Hernández, provocó que salieran a las calles de todo México los trabajadores del IMSS a manifestarse.

La problemática del IMSS, y en general de los hospitales públicos, tiene ya muchas décadas, pero se agudizó en el sexenio pasado. Medidas muy cuestionables como el desaparecer el Seguro Popular, el desmantelamiento de la cadena tradicional de distribución de medicamentos al excluir y culpar de corrupción a distribuidores privados como Dimesa y Maypo agravó el tema de entrega de medicamentos en el país, un tema que a la fecha no se ha podido corregir.

La presidenta Sheinbaum reaccionó ante propuestas afirmando que las demandas legítimas deben ser atendidas y resueltas. Señaló que aún hay personas contratadas bajo esquemas temporales durante la epidemia de Covid-19 que todavía no han sido basificadas.

De igual forma, instruyó al Director General del IMSS, Zoé Robledo, que establezca un diálogo con los trabajadores para tratar las quejas, como son el raquítico aumento propuesto del 2.9 por ciento el cual, por cierto, fue rechazado por la mayoría de trabajadores en la consulta pública que se acaba de realizar.

Es probable que ante la presión se avance en la resolución de los temas estrictamente laborales, pero el desabasto de medicamentos, la falta de personal e insumos seguirán teniendo sumido a nuestro sector salud.

En contraparte, seguirá creciendo la demanda de las Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), como las del Dr. Simi. En la actualidad existen más de 18 mil CAF, cuya expansión responde al vacío estructural en la atención pública que brinda el Estado. De acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Farmacias las CAF realizan 10 millones de consultas mensuales. Se estima que entre los años 2018 y 2024 se incrementó 41% lo que pagamos les mexicanos de nuestro bolsillo en salud.

Considerado la joya de la corona de los hospitales públicos de nuestro país, el Hospital Central Militar este año ha padecido los estragos del desabasto. Solo 56 de cada 100 recetas de este nosocomio se han surtido. Por otro lado, según datos de la OCDE de 2025, México cuenta con tres profesionales de enfermería por cada mil habitantes, cuando el promedio de los países miembros de este organismo es de 9.2

Durante su último informe, en el Zócalo capitalino, AMLO aseguró que nuestro sistema de salud había superado al de Dinamarca y fue ovacionado. El populismo en su esplendor. Pero la verdad es que de 2018 a 2022, según el Inegi, se pasó de 21.1 a 44.5 millones de personas sin acceso a la salud pública. Más del doble.

Por eso es más que justificada la llamada rebelión de las batas blancas en el Seguro Social. Además de las demandas laborales las y los trabajadores del IMSS exigen se atiende el problema de desabasto de medicamentos, reducir tiempos de espera, se cubran las plazas, se dé mantenimiento a las instalaciones.

Que no jodan. Con las uñas no se puede trabajar.

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No muchas palabras. Una

Solamente. La palabra.

La exacta, libre, impoluta

De academias y gramáticas.

Toma las otras y lánzalas

Por la borda. Luego busca

Aquella en que se acabalan

Todas las literaturas.

Y quizá, quizá, buscándola,

Una de esas noches lánguidas

Sin escándalo de luna

Encontrarás tu palabra,

Virgen, incólume, mágica,

Nunca dicha, sólo tuya.

AFA.

¡Hasta mañana!...