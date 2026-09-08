Con Tiago da Silva al frente, El Salto, Durango, aguarda la prueba ante Venados de Mazatlán

Como parte de sus trabajos de preparación rumbo a la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán disputarán un partido de exhibición frente a la Selección de El Salto el próximo domingo 4 de octubre. El encuentro arrancará a las 12:00 horas en el Estadio Jesús S. Silos, en Pueblo Nuevo, Durango.

La novena porteña, ganadora de nueve títulos en el circuito invernal, contempla utilizar a su plantilla titular para este compromiso. Al encontrarse a escasos días de la apertura del calendario regular, el cuerpo técnico del club sinaloense encarará el choque como un ensayo definitivo para evaluar la condición física y afinar su rotación de abridores.

Talento de talla, presente en Durango

Por su parte, el representativo local de El Salto conformó un plantel reforzado por peloteros de recorrido profesional. Entre los nombres sobresale el lanzador brasileño Tiago da Silva, apoyado por elementos regionales como Saúl Briones, Irving Medina, Alejandro “Pepo” Rivera, Diego Balcázar y Éric Luna, elegidos para encarar el reto ante la escuadra del Pacífico.

Uno de los atractivos deportivos de la jornada radicará en el enfrentamiento entre los hermanos gemelos Hendrick e Isaac Briones. Hendrick acudirá integrado en la nómina activa de Venados de Mazatlán, mientras que Isaac vestirá la camisola del selectivo de El Salto, escenario que abre la posibilidad de un duelo directo entre ambos sobre el diamante.

Listo el diamante para ese encuentro

El terreno de juego del Estadio Jesús S. Silos fue adecuado en su superficie para cumplir con los estándares requeridos por la pelota profesional. El comité organizador prevé un lleno total en las gradas, apoyado por la asistencia de aficionados procedentes de la sierra duranguense, la Comarca Lagunera y el estado de Sinaloa.

Las entradas para el juego se expenden en la plataforma digital xticket.mx y en el punto físico en Mi Súper Venegas Plaza, con precios que oscilan entre los 225 y los 340 pesos. La jornada beisbolística concluirá con un programa musical que incluye las actuaciones en vivo de las agrupaciones Banda Platino y Código HC.