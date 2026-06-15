Conagua alerta por 10 días de lluvias; pide extremar precauciones en Durango

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hicieron un llamado a la población, tanto de la zona urbana como rural, a extremar precauciones ante el pronóstico de al menos dos semanas con lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del estado y en la ciudad de Durango.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de Conagua Durango, informó que las precipitaciones registradas durante el domingo alcanzaron a todos los municipios de la entidad.

"No hubo un municipio donde no cayera agua", señaló el funcionario.

Las lluvias más intensas se presentaron en el municipio de Durango, particularmente en la zona de la presa Guadalupe Victoria, donde se acumularon 42 milímetros; le siguió San Bernardo, al norte del estado, con 39 milímetros; Poanas con 34 y Canatlán con 32.

En contraste, los menores registros se reportaron en Guadalupe Victoria y Lerdo, con apenas cuatro milímetros, mientras que en la zona sur del municipio de Durango se contabilizaron 5.5 milímetros. En el resto de la mancha urbana de la capital se registraron precipitaciones superiores a los 13 milímetros.

No obstante, de acuerdo con el pronóstico de Conagua, las lluvias de moderadas a fuertes continuarán durante toda esta semana y podrían extenderse hasta el viernes de la próxima.

"Se vienen al menos 10 días con lluvias de moderadas a intensas; habrá algunas zonas donde un día se presenten precipitaciones ligeras, pero al siguiente podrían registrarse lluvias fuertes o moderadas", comentó Víctor Hugo Randeles.

Exhortan a la población de la ciudad de Durango a mantenerse atenta

Ante este panorama, el funcionario exhortó a la población de la ciudad de Durango a mantenerse atenta , ya que podrían presentarse fuertes encharcamientos en los puntos donde históricamente suelen registrarse este tipo de afectaciones.

La recomendación también se extendió a las comunidades rurales ubicadas cerca de arroyos y cauces naturales , debido a que estos podrían incrementar súbitamente su caudal e incluso desbordarse por los escurrimientos provenientes de las partes altas.