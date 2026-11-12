Conagua detecta irregularidades en más del 10% de los pozos agrícolas de Durango

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha detectado irregularidades en más del 10 por ciento de las inspecciones realizadas a concesiones de agua en Durango, como parte del programa nacional de vigilancia para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua, informó que al cierre del programa se estima alcanzar entre 120 y 130 visitas de inspección en pozos agrícolas en la entidad , de las cuales más de 15 han derivado en expedientes administrativos por posibles incumplimientos de la legislación.

Explicó que las revisiones no se limitan a pozos de extracción de agua subterránea, sino que también incluyen concesiones para el aprovechamiento de aguas superficiales, ocupación de zonas federales, extracción de materiales pétreos y permisos para la descarga de aguas residuales.

Los expedientes detectados se encuentran bajo análisis para determinar las responsabilidades y las sanciones correspondientes, que pueden ir desde multas económicas hasta la clausura de pozos e incluso responsabilidades de carácter penal, dependiendo de la gravedad de las irregularidades.

El funcionario señaló que ya se han aplicado sanciones en distintos puntos del estado, entre ellos los casos relacionados con La Constancia, Lerdo y una empresa minera en el municipio de Indé.

Sobre este último asunto, destacó que la compañía mostró disposición para aceptar la sanción y avanzar hacia la regularización de sus actividades, aunque precisó que todavía se analiza la disponibilidad del acuífero para determinar si es viable otorgarle los permisos correspondientes.

Delgado Gallegos indicó que el número de procedimientos abiertos también refleja un cambio en la capacidad de vigilancia de la dependencia, pues durante 2024 se realizaron 65 inspecciones y únicamente dos terminaron en sanciones.

Atribuyó este incremento a la ampliación de las revisiones, la actualización de los protocolos, las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y el equipamiento tecnológico con el que ahora cuentan los inspectores, lo que permite verificar de manera más exhaustiva las condiciones de los títulos de concesión.

Aunque todavía no se tiene un balance definitivo sobre el monto de las multas, el número de pozos clausurados y los posibles procedimientos penales, el director local adelantó que estas cifras se concentrarán al concluir el ejercicio de inspección.