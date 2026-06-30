Conagua invertirá 112 mdp para obras de agua potable, drenaje y saneamiento en Durango

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) invertirá casi 112 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje y saneamiento en Durango, con el propósito de mejorar los servicios básicos en comunidades con mayor rezago.

El director local de la Conagua, Roberto Delgado Gallegos, informó que estos recursos forman parte de las acciones prioritarias para atender las necesidades de la población , garantizar un suministro eficiente de agua potable y fortalecer el tratamiento de las aguas residuales.

Explicó que la inversión se destinará a proyectos de alto impacto social, entre ellos la perforación y el equipamiento electromecánico de pozos, la construcción de tanques de almacenamiento, la rehabilitación de líneas de conducción y la ampliación de redes de distribución, con el fin de asegurar el abasto de agua para uso doméstico.

Asimismo, se realizarán obras de drenaje y alcantarillado, que incluyen la construcción de colectores sanitarios y redes de atarjeas para mejorar la conducción de las aguas residuales y reducir los riesgos sanitarios tanto en zonas urbanas como rurales.

El programa también contempla acciones para optimizar la infraestructura existente de tratamiento de aguas residuales y contribuir a la protección de las fuentes de abastecimiento y del medio ambiente en la entidad.

Delgado Gallegos destacó que estas obras no deben considerarse un gasto, sino una inversión directa en la salud pública y el desarrollo social de Durango.

Señaló que al ampliar el acceso al agua potable y a sistemas adecuados para el manejo de aguas residuales en las comunidades más vulnerables , se fortalece el cumplimiento del derecho humano al agua y se contribuye a reducir las condiciones de desigualdad.

Finalmente, aseguró que la Conagua mantendrá una coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales para garantizar que los beneficios de estas obras lleguen de manera oportuna a la población duranguense.