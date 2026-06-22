Conagua: Pese a lluvias, trabajos en presa Tunal II, sin retrasos

La construcción de la presa Tunal II mantiene su ritmo de trabajo y no ha registrado retrasos derivados de las lluvias o escurrimientos del río, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque la dependencia no dio a conocer el porcentaje de avance físico que presenta actualmente la obra.

De acuerdo con Roberto Delgado Gallegos, director local de Conagua, los trabajos se desarrollan conforme al calendario establecido dentro del proyecto ejecutivo y bajo supervisión técnica permanente, por lo que las condiciones climáticas registradas durante las últimas semanas no han afectado el desarrollo de la infraestructura.

La dependencia federal detalló que actualmente se realizan excavaciones masivas en la zona donde se construirá la cortina de la presa, así como en el área destinada a la obra de desvío del cauce del río, consideradas fundamentales para el desarrollo del proyecto hidráulico.

Entre las labores que se ejecutan de manera simultánea destacan la estabilización de taludes mediante la colocación de anclas de acero, trabajos de barrenación profunda para la cimentación de estructuras, así como el acarreo y clasificación de materiales pétreos producto de los cortes de montaña.

Instaladas dos plantas de concreto

Asimismo, Conagua informó que ya concluyó la instalación de dos plantas de concreto compactado con rodillo (CCR), las cuales abastecerán el material necesario para la construcción de la cortina principal.

De igual forma, se lleva a cabo un bordo de prueba dentro del vaso de la presa para definir los procedimientos que se utilizarán en la colocación y compactación del concreto que integrará la estructura definitiva.

La dependencia federal aseguró que los escurrimientos del río se han mantenido dentro de los parámetros previstos, por lo que hasta el momento no se han presentado afectaciones, demoras o contingencias relacionadas con fenómenos hidrometeorológicos.

Sin cifra de avance

Aunque la Conagua reiteró que la obra avanza conforme a lo programado, Delgado Gallegos no dio a conocer el porcentaje de avance alcanzado hasta la fecha en la construcción de la presa Tunal II, considerada una de las principales obras estratégicas para fortalecer el abastecimiento de agua en la capital duranguense.