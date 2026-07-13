Conagua pide reforzar medidas preventivas en Durango ante el pronóstico de lluvias intensas

Ante el pronóstico de lluvias de intensidad variable durante la presente temporada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortó a los gobiernos estatal y municipales a reforzar las acciones preventivas como los desazolves de canales y ríos para reducir riesgos de inundaciones y proteger a la población.

El director local de la Conagua, Roberto Delgado Gallegos, explicó que las precipitaciones pueden presentarse con alta intensidad en periodos muy cortos, lo que provoca la saturación del suelo y puede rebasar la capacidad de ríos, arroyos, canales y sistemas de drenaje pluvial.

Por ello, señaló que es indispensable fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera oportuna cualquier contingencia derivada de las lluvias.

Entre las principales recomendaciones, destacó el desazolve y limpieza de cauces, canales y sistemas de drenaje, además de mantener vigilancia permanente sobre la infraestructura hidráulica, actualizar los atlas de riesgo y reforzar las acciones de prevención e información dirigidas a la población.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los avisos que emitan el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil, ya que el seguimiento oportuno de los pronósticos permite disminuir los riesgos.

Delgado Gallegos también pidió evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, durante las lluvias, debido al peligro que representan las crecientes repentinas.

Finalmente, exhortó a la población a no arrojar basura en calles, alcantarillas, canales o cauces, ya que la acumulación de desechos obstruye el flujo del agua y aumenta la posibilidad de inundaciones durante las precipitaciones intensas.