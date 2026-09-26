Conagua retira 514 toneladas de lirio acuático en la presa derivadora La Ferrería 

Como parte de las acciones de saneamiento y conservación del río Tunal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local retiró 514 toneladas de lirio acuático en la presa derivadora La Ferrería.

Las maniobras abarcaron una superficie de ocho mil 200 metros cuadrados y permitieron la extracción de un volumen superior a los dos mil metros cúbicos de esta maleza invasora.

Los trabajos, realizados mediante control mecánico con maquinaria especializada como barredoras acuáticas y trituradoras, forman parte del programa Adopta un Río, bajo el cual se han ejecutado tareas de limpieza, saneamiento y restauración ambiental durante 2025 y 2026.

Roberto Delgado Gallegos, diretor local de la Conagua, señaló que la presencia del lirio es un síntoma del deterioro de los cuerpos de agua, por lo que enfatizó que la prioridad debe ser frenar las constantes descargas contaminantes que alimentan al afluente.

Delgado Gallegos informó que se busca concretar un convenio con el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana para fortalecer las labores de control biológico.

Entre estas medidas destaca la introducción del picudo del lirio (Neochetina) , un insecto especialista que se alimenta exclusivamente de la planta, para reducir su población de manera gradual y sin alterar el equilibrio del ecosistema .

El lirio acuático representa un severo reto ambiental para los lagos, presas y canales de la región debido a su acelerada capacidad de reproducción.

Al formar densas capas sobre la superficie del agua, bloquea la luz solar e impide la oxigenación adecuada, lo que provoca la mortandad de peces y vegetación nativa.

A pesar de que esta especie posee propiedades para la absorción de metales pesados y puede ser aprovechada en la elaboración de composta, su proliferación exige un control permanent e.