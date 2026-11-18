La Concacaf definió el cuadro del Final Four de la Nations League 2026/27 y México ya conoce el reto que tendrá enfrente en busca de defender el título conquistado en 2025. Tras completarse los cuartos de final, el organismo confirmó que el Tri se medirá a Estados Unidos, mientras que Canadá y Panamá disputarán la otra semifinal.

¿Cuál fue el saldo de la Selección Mexicana?

El camino del conjunto dirigido por Rafael Márquez estuvo lejos de la comodidad. Para instalarse en el Final Four, tuvo que superar una cerrada serie frente a Jamaica. Cayó 3-2 en Kingston, pero respondió con una victoria por 1-0 en Monterrey para igualar el global 3-3 y sellar su clasificación gracias al criterio de gol de visitante. Además de asegurar el boleto, ese resultado le permitió mantenerse en la defensa del título conquistado en la edición anterior.

El sistema de clasificación de Concacaf ordenó a los semifinalistas según los puntos obtenidos en cuartos de final. Estados Unidos terminó primero con seis unidades y una diferencia de goles de +8; Canadá fue segundo con seis puntos y +4; Panamá ocupó la tercera posición con cuatro unidades, mientras que México sumó tres puntos y saldo neutro. Esa combinación de resultados emparejó al primer y cuarto sembrados en una de las semifinales.

¿Cuándo jugará el Tri contra EUA?

El choque entre la Selección Mexicana y los Stars and Stripes marcará un nuevo capítulo de la principal rivalidad futbolística de la región. El encuentro se disputará el 25 de marzo de 2027 en territorio californiano y pondrá frente a frente al actual campeón del certamen y al país que dominó sus primeros años de existencia. El ganador avanzará al duelo por el título, previsto para el 28 de marzo.

Las Barras y las Estrellas aplastaron a Haití con un marcador global de 8-0 en los cuartos de final, la actuación más dominante de la ronda. Los entonces dirigidos por Mauricio Pochettino mostraron poder ofensivo, profundidad de plantilla y una notable capacidad para resolver la eliminatoria sin sobresaltos, argumentos que lo colocan como uno de los principales candidatos al campeonato.

La otra semifinal reunirá a Canadá y Panamá, dos selecciones que han ganado protagonismo dentro de la región durante los últimos años. Los canadienses avanzaron tras superar a Guatemala por un global de 7-3, mientras que los panameños dejaron en el camino a Curazao con marcador acumulado de 2-0.