Concluye encuentro FLIN 2026 en Durango
Después de cuatro días de actividades, concluyó en Durango la décima edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) 2026, encuentro que convirtió a la capital duranguense en un espacio de diálogo, reflexión y celebración de la diversidad lingüística y cultural de México.
Bajo el lema “Ñiiñio’k nam jix o’ju’ gio nam bhaan jix maat?’. Voces de resistencia e identidad”, esta décima edición estuvo dedicada a las lenguas de la región etnolingüística Bajío-Pacífico, integrada por Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas.
CELEBRANDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La FLIN 2026 se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, con un programa que incluyó mesas de diálogo, conferencias, talleres, presentación de materiales y servicios culturales en lenguas indígenas nacionales, presentaciones artísticas y culturales, expoventa de artesanías, recitales de poesía y un ciclo de cine.
Durante este encuentro se destacó la importancia de preservar y fortalecer las lenguas indígenas nacionales, al reconocer que en ellas se encuentran conocimientos, tradiciones, historias, formas de comprender el territorio y distintas maneras de interpretar y relacionarse con el mundo.
CINE COMO ESPEJO
La jornada cerró con un ciclo de cine integrado por animaciones, cortometrajes, documentales y producciones audiovisuales que acercaron al público a distintas lenguas, historias, memorias y cosmovisiones de los pueblos indígenas.
Entre las producciones presentadas estuvieron “68 voces, 68 corazones. La creación del mundo” (2017), “En naayeri” (cora); “El entierro, en ralámuli (tarahumara)”; “Tejiendo el espíritu, en rarámuri”, entre otros.