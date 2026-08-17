Concluye la Feria del Regreso a Clases 2026 organizada en Durango

Ya concluyó la Feria del Regreso a Clases que se llevó a cabo en la plaza IV Centenario, donde durante dos días se estuvieron vendiendo útiles escolares, uniformes y otros artículos , por parte de comerciantes locales.

Para el evento que fue organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se colocaron toldos donde los comerciantes expusieron sus mercancías durante el sábado y el domingo, entre mochilas, uniformes, libros, calzado, libretas y diversos artículos escolares.

Asimismo, se exhibieron artículos de programas federales , como parte de la Feria Regional de Productos y Semillas, que hubo en el mismo lugar.