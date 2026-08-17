Durango

REGRESO A CLASES 2026

Concluye la Feria del Regreso a Clases 2026 organizada en Durango

Comerciantes locales expusieron su mercancía durante sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Concluye la Feria del Regreso a Clases 2026 organizada en Durango

Concluye la Feria del Regreso a Clases 2026 organizada en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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Ya concluyó la Feria del Regreso a Clases que se llevó a cabo en la plaza IV Centenario, donde durante dos días se estuvieron vendiendo útiles escolares, uniformes y otros artículos, por parte de comerciantes locales.

Para el evento que fue organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se colocaron toldos donde los comerciantes expusieron sus mercancías durante el sábado y el domingo, entre mochilas, uniformes, libros, calzado, libretas y diversos artículos escolares.

Asimismo, se exhibieron artículos de programas federales, como parte de la Feria Regional de Productos y Semillas, que hubo en el mismo lugar.

Aunque no se instalaron los puestos esperados, se registró una afluencia considerable y los asistentes aprovecharon descuentos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Regreso a clases 2026 Durango CANACO Feria, comerciantes, artículos, durante

               

                
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