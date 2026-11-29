Una exservidora pública del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) fue sentenciada a tres años de prisión por el delito de robo agravado en perjuicio del patrimonio de esa dependencia.

Además, deberá pagar 206 mil pesos por concepto de reparación del daño y estará inhabilitada durante el mismo periodo para ocupar cargos en el servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó este domingo que la sentencia contra Juana Judith Chacón Candia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público presentó las pruebas que acreditaron su responsabilidad ante la autoridad judicial.

Chacón Candia se desempeñaba como jefa del Departamento de Recursos Materiales en el IEM.

DEBERÁ PAGAR UNA MULTA

La resolución también establece el pago de una multa de 16 mil 775 pesos. El monto de la reparación del daño corresponde al valor de diversos equipos de cómputo reportados como faltantes en el Instituto.

De acuerdo con la Fiscalía anticorrupción, durante la investigación se logró recuperar dos computadoras portátiles propiedad del IEM.

Cabe recordar que el caso se originó a partir de una denuncia por el robo de estos equipos, que derivó en una orden de aprehensión ejecutada semanas atrás por la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.