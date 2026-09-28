Condenan a pederasta en Durango; pasará 30 años en prisión

Una indagatoria integrada por la Fiscalía General del Estado de Durango permitió acreditar la responsabilidad penal de Sergio Arturo Téllez Álvarez en el delito de pederastia, ilícito perpetrado en agravio de una adolescente cuya identidad se mantiene bajo resguardo institucional.

De acuerdo con la carpeta de investigación coordinada por la representación social adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, los hechos se registraron en septiembre del año 2025, lapso en el cual el hoy sentenciado vulneró la seguridad e integridad sexual de la menor en un asentamiento de la entidad.

Tras el desahogo de las pruebas recabadas en la etapa ministerial y la puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional, el proceso concluyó mediante un procedimiento abreviado donde el Juez de Control y Enjuiciamiento dictó una pena privativa de la libertad de 30 años.

Adicionalmente a la reclusión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, la sentencia contempla una sanción económica de 244 mil 382 pesos por concepto de reparación de multas, con lo cual la institución procuradora de justicia reiteró su seguimiento a los expedientes que atentan contra el desarrollo de la infancia y la adolescencia local.