Conductor alcoholizado vuelca cerca del panteón Getsemaní

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban volcó sobre la carretera México, a la altura del panteón Getsemaní, durante la tarde del domingo 16 de agosto.

Los lesionados fueron identificados como Romelia Soriano García y Sergio García de la Rosa, de 54 años de edad , ambos con domicilio en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango.

Según la información recopilada, ambos circulaban por la carretera México a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, de color azul, propiedad de Sergio, quien se encontraba al volante.

Al encontrarse a la altura del panteón Getsemaní, el conductor perdió el control de la unidad y sobrevino la volcadura. Romelia manifestó posteriormente que Sergio había ingerido bebidas alcohólicas y circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el accidente.

Personas que se encontraban cerca del lugar solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios a los dos ocupantes del vehículo.

Posteriormente, Romelia y Sergio fueron trasladados al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresaron alrededor de las 15:30 horas para ser valorados por el personal médico

Romelia fue diagnosticada como policontundida, mientras que Sergio presentó una contusión en el tórax derivada del accidente de tránsito y su estado de salud fue reportado como leve. El caso fue turnado a las autoridades para determinar las responsabilidades por la volcadura.