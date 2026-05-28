Conductor de taxi por aplicación señala a mujer de negarse a pagar el servicio

Un reporte por una persona presuntamente negándose a pagar un servicio de taxi por aplicación movilizó a corporaciones policiacas durante la madrugada de este jueves en la colonia Francisco Zarco, de la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado alrededor de las 03:00 horas por elementos preventivos que acudieron a un domicilio de calle República de Cuba, donde el reportante identificado como Jesús, de 35 años y conductor de taxi por aplicación, manifestó que realizó varios traslados solicitados por una mujer identificada como Jennifer, de 27 años, quien presuntamente no contaba con dinero para cubrir el pago del servicio.

El conductor señaló que trasladó a la usuaria a tres domicilios distintos sin obtener respuesta para liquidar el adeudo, acumulando un monto aproximado de 400 pesos.

Ante la situación, solicitó la detención de la mujer por una falta administrativa, quedando el caso a cargo de elementos de la Policía Estatal.