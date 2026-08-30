Conductor de taxi resulta lesionado tras ser asaltado con una navaja en la Zona Centro
Un viaje que comenzó en las inmediaciones de Chedraui Nazas terminó con un intento de asalto y un taxista lesionado con arma blanca durante la madrugada de este domingo, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 04:00 horas sobre el bulevar Dolores del Río, después del cruce con Francisco I. Madero, donde Ángel, de 22 años de edad, pidió ayuda tras ser atacado por dos pasajeros.
Según la información recopilada, el trabajador del volante circulaba en un taxi verde de Alianza cuando, a la altura de Chedraui Nazas, dos hombres le hicieron la parada y abordaron la unidad para solicitarle un servicio.
Al avanzar por el bulevar Dolores del Río y pasar el semáforo de Francisco I. Madero, los pasajeros presuntamente amenazaron al conductor y le exigieron que entregara todo el dinero que llevaba consigo.
Durante el intento de asalto, uno de los sujetos habría utilizado una navaja para lesionar al taxista en el cuello. Pese a lo ocurrido, el conductor logró pedir ayuda a otro automovilista que circulaba por el lugar, quien llamó al número de emergencias.
Paramédicos y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender el reporte. El joven taxista fue valorado por los socorristas y, pese a la lesión que presentaba, manifestó que no requería ser trasladado a un hospital.
En el lugar fueron arrestados Cuauhtémoc, de 42 años, y Francisco Javier, de 31, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.