Conductor ingresa a hospital privado de Durango tras choque en Vicente Guerrero

Un hombre ingresó la noche del martes al Hospital La Paz para recibir atención médica luego de verse involucrado en un accidente automovilístico ocurrido horas antes en el municipio de Vicente Guerrero.

De acuerdo con el reporte hospitalario, el lesionado fue identificado como Luis Enrique Flores Sánchez, de de 33 años de edad , quien presentó un fuerte golpe en la cabeza derivado del percance vial registrado alrededor de las 18:00 horas.

Según su declaración, al momento de los hechos circulaba a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Chevy Monza, modelo 2001, color azul, cuando una camioneta de carga tipo vagoneta antigua salió de una gasolinera ubicada en Vicente Guerrero y presuntamente no realizó el alto correspondiente.

La unidad de carga impactó el costado izquierdo del vehículo, justamente del lado del conductor , provocando que Luis Enrique resultara lesionado. Tras el choque, el conductor de la camioneta brindó apoyo inicial mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron el protocolo correspondiente para la atención del incidente y el levantamiento de información sobre lo ocurrido.

Médicos que atendieron al lesionado diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico leve, por lo que permanecería bajo observación médica para vigilar su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas del accidente.