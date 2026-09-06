Condusef: 3 de cada 4 mexicanos viven con estrés financiero

La primera Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, que recopiló información representativa de 20 mil 448 millones de habitantes, señala que el 72 por ciento de la población presenta estrés financiero alto o moderado.

De acuerdo con estos datos, el 42 por ciento de las mujeres en México vive con estrés financiero alto, contra un 31 por ciento de los hombres , por lo que es necesario buscar estrategias para fortalecer la salud financiera, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Concanaco Servytur.

La salud financiera es uno de los principales retos de las familias mexicanas, principalmente de las mujeres, porque son quienes enfrentan mayor presión: administran más recursos con menos dinero y mayor incertidumbre .

Un 62 por ciento de las encuestadas manifestó que nunca le sobra dinero al finalizar el mes . De ellas, un 57 por ciento percibe hasta un salario mínimo mensual y concentra el 55 por ciento del gasto mensual en el hogar.

“Las mujeres hacen magia para que el dinero alcance: administran el hogar, resuelven imprevistos y sostienen buena parte de la economía familiar. Pero no podemos pedirles que hagan más con menos”, declaró Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Aunque el ingreso puede ser un factor determinante en el manejo de las finanzas, también es importante fortalecer la salud financiera y brindar herramientas para que el dinero deje de ser una fuente de presión y se convierta en una herramienta de tranquilidad y de futuro.

La Condusef llama a fortalecer la cultura de la educación financiera, que es esencial para tomar decisiones inteligentes con el dinero, evitar deudas y asegurar un futuro económico estable. El organismo ofrece opciones para el manejo de las finanzas personales.

Respecto a la tranquilidad financiera relacionada con el salario, entre quienes reciben el salario mínimo, el 41 por ciento presenta estrés alto y el 34 por ciento, moderado; es decir, tres de cada cuatro viven bajo un nivel relevante de presión financiera .

En rangos superiores de ingreso, el estrés alto se mantiene entre el 29 y el 36 por ciento, lo que muestra que la presión financiera no desaparece al aumentar los ingresos.

Además, la encuesta identificó el denominado “ciclo tóxico de las finanzas”: ingresos destinados al consumo, luego al endeudamiento y al pago de obligaciones , lo que genera nuevamente escasez y presión por obtener ingresos.

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur México, comentó que “detrás de cada cifra hay una familia tomando decisiones para llegar a fin de mes, que requiere más educación financiera, mejores herramientas y condiciones que permitan a las personas administrar sus recursos y tomar decisiones informadas”.