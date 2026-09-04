Confían discutir la despenalización del aborto en Durango en próximas semanas

La discusión sobre la despenalización del aborto en Durango podría retomarse en las próximas semanas, una vez que concluya el trabajo técnico previo y la Comisión correspondiente analice formalmente el dictamen pendiente.

La diputada local Delia Enríquez señaló que está a la espera de que se convoque a la reunión de asesores y posteriormente a la Comisión de Justicia, a donde fue turnada la iniciativa, para revisar el documento.

Explicó que, a diferencia del proceso de discusión anterior, ahora el tema podrá contar con un dictamen propio como iniciativa independiente, luego de que su discusión se retrasara por un recurso de amparo.

La legisladora local manifestó su total confianza en que el dictamen pueda obtener el respaldo necesario de los diputados que integran la Comisión, de acuerdo con el cabildeo que ha realizado entre sus compañeros.

Consideró que se trata de una de las últimas oportunidades de esta Legislatura para concretar la discusión y pidió que las distintas posturas sean escuchadas antes de tomar una decisión, particularmente ante posibles presiones externas que puedan incidir en el debate sobre los derechos de las mujeres.