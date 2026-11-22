El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, pero agregó que podría servir para obtener información valiosa que de otro modo no se habría conocido.

"Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera", dijo el mandatario en declaraciones al canal Fox News.

Trump añadió que siempre intenta buscar "un enfoque positivo", y vinculó una eventual filtración de datos con las investigaciones y polémicas que marcaron su carrera política, a las que volvió a referirse como "engaños".