Confirman 5 casos de gusano barrenador en humanos en tres municipios de Durango

Los cinco casos de gusano barrenador del ganado detectados en humanos en Durango corresponden a hombres adultos mayores que viven solos en comunidades rurales, una condición que preocupa a las autoridades sanitarias por las dificultades que enfrentan para recibir atención médica oportuna.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado, informó que dos de los pacientes son de Rodeo, dos de Santiago Papasquiaro y uno de Pueblo Nuevo . Sus edades son de 56, 60, 70, 80 y 90 años.

Aseguró que los cinco se encuentran estables y reciben atención médica, aunque reconoció que la presencia de la enfermedad obliga a reforzar la vigilancia en las localidades rurales, particularmente entre personas que viven solas.

El funcionario señaló que la preocupación no se limita a los casos humanos, pues el ganado vacuno, los perros callejeros y los animales domésticos pueden funcionar como reservorios, mientras que la mosca representa el principal elemento de propagación.

Ante este escenario, consideró necesario establecer una estrategia conjunta entre las secretarías de Salud, Ganadería y General de Gobierno, además de involucrar a la población para contener la presencia del insecto y atender posibles focos de infestación.

Como referencia de la dimensión del problema, mencionó que en Chiapas se han registrado alrededor de 800 casos positivos y cinco defunciones en un año, por lo que insistió en que Durango no debe disminuir las medidas preventivas.

En cuanto a la atención médica, explicó que el procedimiento inicial contemplaba mantener hospitalizados a los pacientes durante 48 horas para realizar el lavado de las heridas, retirar las larvas y verificar que no persistiera la infestación.

Sin embargo, la Secretaría de Salud trabaja en la capacitación de médicos y personal de enfermería para que puedan atender estos casos desde las unidades de primer nivel en las propias comunidades, sin necesidad de trasladar al paciente a un hospital, siempre que su condición clínica lo permita.

El tratamiento consiste en la limpieza de la herida, extracción de las larvas y toma de muestras para su envío al Laboratorio Estatal de Salud Pública. En pacientes con complicaciones o enfermedades adicionales, como diabetes descompensada, se contempla la atención hospitalaria.

Nájera Torres indicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) enfrenta una elevada carga de trabajo por las muestras que recibe de todo el país, por lo que se busca fortalecer la capacidad de atención y diagnóstico en la entidad.

Hasta el momento, dijo, no se tienen nuevos casos sospechosos reportados en Durango, aunque la vigilancia sanitaria continuará.