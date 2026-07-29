Confirman captura de 'El 20': participó en agresiones contra militares durante el 'Culiacanazo'

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad confirmó la captura de Adrián "N", alias "El 20", señalado como jefe regional de una red vinculada a "Los Chapitos" , facción del Cartel de Sinaloa.

Elementos del Ejército Mexicano lo capturaron durante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, que se realizó en Villa Unión, en el municipio sinaloense de Mazatlán.

Las autoridades federales dieron a conocer que "El 20" operaba en El Palmito, El Rosario, Escuinapa, Concordia, Mazatlán y Villa Unión, localidades del sur de Sinaloa, además de que en este operativo tabién fue arrestada otra persona, aunque no se precisó su identidad.

Decomisos durante el operativo

De igual forma, el informe detalló que durante la detención los agentes decomisaron dos ametralladoras, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas, un vehículo y equipo táctico.

Los detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que deberá determinar su situación jurídica y definir los delitos que les serán imputados.

"El 20" participó en agresiones contra militares durante el "Culiacanazo"

Información oficial señala que "El 20" está relacionado con la emboscada del 30 de septiembre de 2016 contra un convoy militar en Culiacán, que dejó cinco soldados muertos, 10 heridos y un civil lesionado .

El ataque ocurrió cuando los militares trasladaban en una ambulancia a una persona detenida y herida , momento en que fueron interceptados por hombres armados.

El Gabinete de Seguridad también le atribuye participación en agresiones contra efectivos e instalaciones militares durante los operativos de 2019 y 2023 relacionados con Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón" , uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El llamado "Culiacanazo" ocurrió en octubre de 2019, cuando las fuerzas federales liberaron a Ovidio Guzmán después de que su captura desatara ataques y bloqueos en Culiacán.

"El Ratón" fue detenido nuevamente en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.