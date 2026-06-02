Confirman detención de exsecretario Particular de Aispuro por presunta participación en desvío de recursos públicos

Este martes se confirmó la detención de un exfuncionario de la Administración Estatal 2016-2022 por su probable participación en un caso relacionado con el manejo indebido de recursos públicos, como parte de una investigación que desarrolla la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango.

El organismo informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de David “N”, quien es investigado por el presunto delito de peculado. De acuerdo con la carpeta de investigación, el exsecretario Particular del anterior Gobernador habría participado como presunto cómplice en hechos relacionados con la disposición irregular de recursos públicos.

Según las indagatorias, David “N” presuntamente recibió diversas cantidades de dinero provenientes de una cuenta bancaria de la Administración Estatal. La investigación señala que esos recursos formaban parte de retiros efectuados en efectivo por servidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y de Administración.

La Fiscalía anticorrupción sostiene que los movimientos detectados no contaban con documentación o justificación oficial que acreditara su aplicación en actividades gubernamentales, por lo que se inició la investigación correspondiente para determinar el destino de los recursos.

Con base en los datos de prueba recabados durante las diligencias ministeriales, la autoridad judicial autorizó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.Tras su detención, el exsecretario Particular del Ejecutivo fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, que será el encargado de desarrollar las etapas procesales correspondientes y resolver su situación jurídica conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La FECCED precisó que el delito de peculado se encuentra previsto en el artículo 339 del Código Penal del Estado de Durango y está relacionado con el uso o disposición indebida de recursos públicos por parte de servidores o exservidores públicos. La investigación permanece abierta dentro del proceso judicial correspondiente.