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Confirman diputados la renuncia de Taddei

JUGOCOPO INICIA PROCESO DE SUSTITUCI?N DE TITULAR DEL INE, REVELA RICARDO MONREAL

EL UNIVERSAL
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, confirmó la recepción de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de X, el congresista explicó que, a partir de este momento, la Jucopo inicia con el proceso de sustitución.

"La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional", expuso.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, explicó que se dará cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria este martes.

"Recibimos la renuncia de Guadalupe Taddei al frente de la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. Se dará cuenta al pleno de la Cámara de @Mx_Diputados y a la Junta de Coordinacion Política, para llevar a cabo el procedimiento parlamentario correspondiente", indicó.


Mientras tanto, Taddei destacó su trayectoria de 33 años como servidora pública, y aseguró que se retira con la satisfacción del deber cumplido:


"Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana", concluyó.


  [M?XICO 2A]


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Taddei, renuncia, cuenta, Cámara

               

                
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