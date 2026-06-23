Confirman fallas en bombas de potabilizadora Guadalupe Victoria; se interrumpió el suministro

Aunque es una obra relativamente reciente, las tres bombas de la planta potabilizadora Guadalupe Victoria fallaron, por lo que se interrumpió el suministro de agua para la ciudad de Durango, informó la directora de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Yadira Graciela Narváez Salas.

“Desafortunadamente la planta de bombeo del sistema de la potabilizadora Guadalupe Victoria desde agosto que nosotros tomamos la operación reportamos una falla continua en los tres motores. Estábamos operando con dos motores alternando su funcionamiento, pero se han ido parando por falta de operación. A partir del día 15 no estamos suministrando el agua a lo que es la ciudad de Durango, a Aguas del Municipio, lo cual genera estragos para el suministro y la operación del sistema”, manifestó.

En tal sentido, explicó que ya se informó sobre esta situación a la Conagua, para que se pueda reanudar la operación.

“En una comunicación muy estrecha con Conagua les hemos dado todo el análisis cronológico de la problemática que estas tres bombas han venido presentando desde que nosotros tomamos la operación y necesitamos que Conagua nos apoye en forma inmediata con quien construyó la potabilizadora para que esto se salve y que dejemos de tener este problema recurrente”.

“Recordemos que la potabilizadora es un sistema integral que conlleva un punto de recepción del agua de la presa, la planta de bombeo, 10.2 kilómetros de la planta de bombeo hacia la potabilizadora y luego la potabilizadora que hace el sistema de tratamiento del agua y luego ya la entrega a los tanques”, indicó.