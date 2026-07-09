Confirman primera muerte por lluvias este año en Durango FGR indagará a Ken Salazar

Una persona murió este miércoles luego de ser arrastrada por la corriente de la Acequia Grande, en la ciudad de Durango, tras las fuertes lluvias registradas principalmente en la zona poniente de la capital.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango, el reporte se recibió aproximadamente a las 18:40 horas, cuando se alertó que una persona había sido arrastrada por el agua con dirección hacia la salida a México.

El comandante Gustavo Paredes Moreno informó que, tras el reporte, se activó la primera fase del Plan de Contingencias por lluvias y se desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Los trabajos se concentran en la parte trasera de la colonia 20 de Noviembre, donde elementos de emergencia rastrean la corriente de la Acequia Grande, así como zonas de tierra, agua y parcelas cercanas.

En el operativo participa equipo especializado en rescate acuático, así como lanchas y personal de Bomberos, Protección Civil, Policía Preventiva y Policía Vial.

Autoridades municipales señalaron que alrededor de 60 elementos se mantienen desplegados en la zona, con la coordinación de Protección Civil.

Ciudad de México

El exembajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, incurrió en posibles irregularidades en el caso del secuestro y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael "El Mayo" Zambada García, afirmó la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, la fiscal recordó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador norteamericano sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre el Cártel de Sinaloa.

Pero, dijo, de confirmarse que se trató de una operación organizada y ejecutada por la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), se estaría ante graves violaciones al derecho mexicano e internacional.

"Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales".