Confirman que no habrá nueva vialidad al lado del Bebeleche

Activistas y protectores de los parques Guadiana y Sahuatoba habían manifestado su preocupación tras el anuncio de un proyecto vial al lado del Bebeleche, denominado calle Masada, que estaría dentro del terreno correspondiente al Parque Sahuatoba, decretado como Área Natural Protegida.

Sobre esta situación, el Gobierno Municipal confirmó que esta vialidad, al igual que otros 19 proyectos viales, no se van a realizar durante esta administración y quizá nunca se lleven a cabo , pues reconoció que primero deben plantearse ante la sociedad civil.

De acuerdo con la autoridad, esas obras no se contemplaron principalmente porque no hay suficientes recursos disponibles.

Entre esos proyectos pendientes también se mencionó una vialidad que conectaría la avenida La Salle con la zona de la Alberca 450.

RECHAZARON PROYECTO

Desde que surgió la información sobre la vialidad Masada, al lado del Bebeleche, ambientalistas, protectores de los parques y sociedad en general manifestaron su inconformidad ante cualquier proyecto que trate de invadir los terrenos del parque.

Señalaron que ningún tipo de calle sería viable en la zona; por ejemplo, al pasar al lado del Bebeleche, tendría que atravesar el parque.

En la zona, lo que se ha pedido a las diferentes administraciones es la delimitación correcta del parque, así como la construcción de un muro de material para evitar que pueda ser destruido, ya que también se ha intentado utilizar como calle una parte del terreno.

Recientemente se cortaron árboles que se encontraban en la delimitación con el llamado muro verde , el cual frecuentemente ha sido vandalizado y reportado por ambientalistas, pero hasta la fecha tampoco se ha localizado a los responsables.

Se había prometido mayor seguridad en la zona para evitar que se quite o destruya está delimitación construida con alambres y madera, además de desarrollar acciones de mejora tomando en cuenta el decreto de ANP.